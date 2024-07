Anderlecht émerge dans les arrêts de jeu contre Saint-Trond pour débuter sa saison

Malgré un jeu en combinaison face à un bloc trudonnaire bas, le RSCA n'est pas parvenu à amener énormément de danger devant le but adverse. Kasper Dolberg s'est offert la plus belle opportunité de la première période. L'attaquant danois n'a pas pu cadrer sa tête sur un coup franc d'Anders Dreyer (36e).

Le scénario de la seconde période a été similaire à celui de la première avec un Anderlecht en panne d'inspiration face à une jeune équipe de Saint-Trond bien en place. Le RSCA a finalement dû attendre les arrêts de jeu pour émerger grâce à Stroeykens qui a profité d'un ballon mal repoussé par Jo Coppens devant Dolberg (90e+2, 1-0).

Le duel entre Anderlecht et Saint-Trond n'imite donc pas celui entre Dender et l'Union et entre le Beerschot et Oud-Heverlee Louvain qui se sont terminés sur un 0-0 samedi. Vendredi, le Club Bruges avait aussi partagé contre Malines (1-1). Anderlecht prend donc provisoirement seul la tête du championnat.