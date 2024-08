Anderlecht s'impose 1-2 à Antwerp et rejoint Westerlo en tête avec 6 points

Anderlecht est venu s'imposer 1-2 à l'Antwerp, dimanche, en match de la 2e journée de la Jupiler Pro League de football. Grâce à cette deuxième victoire, le RSCA compte le maximum de 6 points et rejoint Westerlo au sommet du classement. L'Antwerp reste à 3 points, récoltés lors de la première journée à Charleroi (0-1).

Dimanche, Anderlecht a profité d'un but contre son camp de Lammens (25e) pour prendre l'avance. Kerk a égalisé à la 34e, en conclusion d'un beau mouvement collectif, et le remplaçant Ashimeru a offert la victoire aux Mauves à la 80e à la suite d'une perte de balle de Chery et un assist de Verschaeren.

Une semaine après avoir joué en remporté son premier match de la saison à huis clos (1-0 face à Saint-Trond), Anderlecht affichait deux changements dans a composition : le nouveau défenseur central serbe Jan-Carlo Simic était aligné aux côtés de Vertonghen tandis que Stroeykens était préféré à Angulo en attaque. Ashimeru, renvoyé sur le banc, s'est rappelé au bon souvenir de Riemer en marquant le but victorieux cinq minutes après être monté au jeu.