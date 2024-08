Angel Di Maria prolonge pour une saison avec Benfica

Di Maria, 36 ans, était revenu à Benfica en 2023 après un premier passage entre 2007 et 2010 pour sa première aventure européenne. L'ailier, formé à Rosario Central, a ensuite joué au Real Madrid (2010-2014), à Manchester United (2014-2015), au Paris Saint-Germain (2015-2022) et à la Juventus (2022-2023).

Avec Benfica, il a remporté le championnat en 2010, une Supercoupe et deux Coupes de la Ligue. Son palmarès comprend notamment une Ligue des Champions et une Liga avec le Real ainsi que cinq championnats de France avec le PSG. Il a aussi remporté la Coupe du monde 2022 et la Copa America 2021 et 2024 avec l'Argentine, dont il a porté le maillot à 145 reprises (31 buts).