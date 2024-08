Appel à témoins après le raid sur un groupe de supporteurs du Patro Eisden Maasmechelen

Les premiers soupçons du Patro se portent sur des supporteurs du KRC Genk, éternel rival. Plusieurs témoins ont en effet affirmé que des assaillants portaient des cagoules colorées de bleu et de blanc, les couleurs du club limbourgeois mis en cause. Le KRC Genk a déclaré attendre les résultats de l'enquête, en précisant qu'il prendrait des mesures fortes s'il s'avérait que les individus masqués étaient bien de ses supporteurs.

Plusieurs supporteurs du Patro ont été blessés, selon la police. Une voiture a également été endommagée. Adultes et enfants étaient en état de choc après cette brutale intimidation.

La zone de police LaMa prend les faits très au sérieux et a ouvert une enquête pour tenter d'identifier les assaillants. Elle invite toutes les personnes concernées, victimes ou témoins, et détenant des informations pertinentes à prendre contact avec elle au 089/47.47.47 ou via mail à pz.lama@police.belgium.eu.