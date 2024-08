Après un an à Lens, Elye Wahi rejoint l'Olympique de Marseille

Né en région parisienne, Wahi est devenu professionnel à Montpellier. À l'issue d'une saison 2022/2023 particulièrement réussie, où il aura marqué 19 buts en 33 matchs, l'avant-centre a été recruté par Lens, qui sortait également d'une saison réussie, terminée à la 2e place.

La mayonnaise n'a pas pris en Artois la saison dernière et Wahi a seulement marqué 9 buts en 28 matchs, même s'il s'est parfois distingué, notamment en Ligue des Champions où il a inscrit un superbe but contre Arsenal en phase de groupes (victoire 2-1 des Sang et Or).