Après une saison au Paris SG, l'Uruguayen Manuel Ugarte rejoint Manchester United

Ugarte, 23 ans, a découvert le football professionnel en 2016 avec le CA Fénix, un club de Montevideo. Il a ensuite quitté l'Uruguay pour le Portugal et le FC Famaliçao en 2021 et avait été transféré huit mois plus tard par le Sporting Portugal, où il a joué 85 matchs en deux saisons. Le PSG l'a recruté à l'été 2023 mais le puissant milieu de terrain ne s'est pas imposé dans le onze de Luis Enrique, malgré 37 rencontres disputées et une saison où le club a réussi le doublé coupe-championnat.

En sélection, Ugarte a joué 21 matchs avec la Celeste, s'illustrant notamment lors de la dernière Copa America: l'Uruguay a fini troisième et Ugarte figurait dans le onze de la compétition.