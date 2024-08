Arsenal et Leandro Trossard partagent contre Brighton

Arsenal a dû attendre la fin de la première période pour ouvrir le score. Bukayo Saka a profité d'une approximation dans la défense visiteuse pour servir Kai Havertz. L'attaquant allemand a lobé l'ancien gardien d'Anderlecht Bart Verbruggen pour mettre les Gunners aux commandes (38e, 1-0).

Les choses se sont ensuite gâtées pour Trossard et ses équipiers avec l'exclusion de Declan Rice, la première de sa carrière en 245 matchs de Premier League (49e). Brighton a alors profité d'une mésentente entre Gabriel et William Saliba pour égaliser via Joao Pedro (58e, 1-1). Dans la foulée, Trossard a fait les frais du changement tactique de Mikel Arteta en étant remplacé par Riccardo Calafiori (59e).

Au classement, les deux équipes se partagent provisoirement la tête du championnat avec 7 points.