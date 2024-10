Arthur Theate nourrit "beaucoup de regrets" après un nouveau revers contre la France

"Il y a beaucoup de regrets, parce que le système que nous avons mis en place a fonctionné. Ils se sont créé peu réelles occasions", a analysé le défenseur de Francfort au micro de RTL Sports, à l'issue de la rencontre. "On devrait mener à la pause, et on peut encore marquer en deuxième mi-temps."

L'impuissance a transpiré dans les dernières performances des Diables Rouges, mais ils ne "retombent pas dans leurs travers", d'après Theate. "On met une grosse intensité en première mi-temps, avec un pressing quasiment constant. Il y a toujours un creux, à gérer le mieux possible. On prend malheureusement un deuxième but", a-t-il conclu avec peu d'enthousiasme.