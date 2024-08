Arthur Vermeeren heureux de rejoindre Leipzig : "Hâte de commencer et d'apprendre"

L'ancien de l'Antwerp, 19 ans, a livré ses premières réactions après cette nouvelle étape dans sa carrière. "Je suis très heureux de rejoindre Leipzig. Ce club a réussi à se hisser rapidement parmi les meilleurs de la Bundesliga et de la Ligue des Champions."

Le travail du club avec les jeunes et la présence de têtes connues a également fini de le convaincre de venir en Allemagne. "Leipzig est reconnu pour son excellent travail avec les jeunes joueurs, ce qui a grandement influencé ma décision. Je connais déjà Openda et Vandevoordt, qui font partie de l'équipe, et la présence de plusieurs joueurs francophones rendra mon intégration plus facile. J'ai hâte de commencer dès demain, d'apprendre aux côtés de ces grands joueurs et de contribuer à une saison pleine de succès."