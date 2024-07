Aucune surprise dans la composition de départ des Red Flames

Au milieu de terrain, Kassandra Missipo, Tine De Caigny et Justine Vanhaevermaet orchestrent le jeu. Missipo remplace Feli Delacauw, qui commence sur le banc. De Caigny disputera son 100e match ce vendredi, devenant à 27 ans la plus jeune joueuse à atteindre ce cap chez les Flames.

Lisa Lichtfus reste la gardienne titulaire des Flames pour cette campagne. Nicky Evrard, de retour après une longue blessure, reste sur le banc. En défense, on retrouve les habituelles Janice Cayman, Amber Tysiak, Sari Kees et Laura Deloose. Pour Cayman, ce sera sa 150e sélection.

En attaque, la capitaine Tessa Wullaert sera assistée par Jill Janssens et Marie Detruyer. Janssens prend la place d'Elena Dhont.

Les joueuses belges occupent actuellement la troisième place du groupe de qualification A2, avec quatre points. L'Espagne, championne du monde (12 points) et le Danemark (6 points) les précèdent, tandis que la République tchèque (1 point) ferme la marche. Les deux premières équipes se qualifient directement pour la phase finale de l'Euro 2025 en Suisse. Les équipes classées troisième et quatrième disputeront des barrages contre des équipes des ligues B et/ou C.

En cas de victoire contre le Danemark, les Belges grimperaient provisoirement à la deuxième place. En cas de défaite, la qualification directe pour l'Euro serait définitivement hors de portée. Mardi (à 19 heures), les Red Flames termineront leur campagne avec un match à La Corogne contre l'Espagne, déjà qualifiée.