Batshuayi décisif pour Galatasaray, Hoefkens départ manqué avec NAC Breda

Galatasaray a entamé la nouvelle saison du championnat de Turquie par une victoire 2-1 contre Hatayspor. Chez les champions en titre, Dries Mertens était titulaire et le nouveau venu Michy Batshuayi était sur le banc.

Les visiteurs ont ouvert la marque par Joelson Fernandes (52e, 0-1) Le coach du CimBom a effectué deux changements où il a sorti Mertens et lancé Batshuayi (70e). Mauro Icardi a égalisé sur penalty (80e, 1-1) et Batshuayi a donné la victoire à Galatasaray sur un centre de Baris Alper Yilmaz (90e,2-1).

Aux Pays-Bas, le FC Groningue a remporté 4-1 le duel entre les promus face au NAC Breda, dirigé par Carl Hoefkens. Les chances de l'ex-coach du Club Bruges et du Standard de débuter par une victoire ont directement été réduites suite à l'exclusion d'Enes Mahmutovic dès la 6e suivie d'un penalty transformé par Leandro Bacuna (8e, 1-0). Rui Mendes (25e, 2-0), Marco Rente (31e, 3-0) et Jorg Schreuders (68e, 4-1) ont alourdi le score malgré le penalty transformé par. Dominik Janosek (48e, 3-1). Marvin Peersman a été remplacé à la mi-temps chez les vainqueurs et Jan Van den Bergh, capitaine, a joué tout le match avec le NAC.