Battu à Monaco, Rennes s'éloigne de l'Europe, Wolfsburg rechute contre Mönchengladbach

Maghnes Akliouche (25e) a inscrit l'unique but de la rencontre pour les Monégasques. Les deux équipes ont terminé le match à dix: Martin Terrier a d'abord été directement expulsé côté rennais (46e) et Thilo Kehrer a reçu deux cartons jaunes (36e, 64e) pour Monaco.

À six journées de la fin, Rennes est neuvième avec 39 points alors que Monaco est troisième avec 52 points. La sixième place, synonyme de qualification pour la Conference League, est actuellement occupée par Lens, 43 points.

Dans le même temps, Wolfsburg a rechuté à domicile lors de la 28e journée de Bundesliga face au Borussia Mönchengladbach (1-3), une semaine après sa première victoire en 2024 sur le terrain du Werder Brême (0-2).

Les Loups ont pourtant marqué les premiers via Ridle Baku après sept minutes de jeu et étaient encore devant à la pause. En deuxième mi-temps, Ko Itakura (52e) a égalisé puis Nathan Ngoumou (59e) a mis le Borussia aux commandes et Rocco Reitz (88e) a inscrit un troisième but.