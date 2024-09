Charleroi se fait piéger par un Club Bruges réduit à dix

Charleroi et le Club Bruges, réduit à dix suite à l'exclusion de Raphael Onyedika (55e), ont partagé l'enjeu 1-1 lors du match d'ouverture de la 9e journée du championnat de Belgique. Parfait Guiagon a ouvert la marque pour les Carolos (48e) et Hans Vanaken a égalisé (901e+1). Au classement, les Blauw-Zwart (2e) et les Zèbres (3e) comptent 14 points.

A Charleroi, Rik De Mil a relancé le onze qui a partagé l'enjeu à Anderlecht. Côté Brugeois, Nicky Hayen n'a rien changé non plus malgré les défaites face à Dortmund et à La Gantoise. Le match a immédiatement apporté le premier corner pour le Club et, sur le contre, la première occasion pour les Zèbres avec une tentative de Vetle Dragsnes (2e). La suite a été moins pétillante bien que le Club se soit procuré des occasions d'ouvrir le score mais Mohamed Koné s'est distingué en réalisant deux belles parades sur des tentatives de Christos Tzolis (26e) et de Vanaken (39e).

Alors qu'ils n'ont pas fait que résister, les Zèbres n'ont mis Simon Mignolet à contribution qu'après la reprise par Etienne Camara (47e). S'il a sorti la tentative du Français, le gardien brugeois a été surpris par un lob de Guiagon, libre comme l'air sur un débordement d'Antoine Bernier (48e, 1-0). Les Brugeois se sont encore enfoncés un peu plus dans la difficulté quand Onyedika s'est fait exclure pour un tacle appuyé sur Guiagon (55e). Charleroi a profité de sa supériorité numérique pour bien combiner mais pas pour assurer la victoire. Oday Dabbagh n'a pas cadré sa tête (70e) avant de se heurter à Mignolet, auteur de deux grosses sorties (78e, 86e). Bruges a alors joué le tout pour le tout et après un poteau de Brandon Mechele (88e), Vanaken a égalisé d'une frappe à distance (90e+1, 1-1).