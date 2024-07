Courtrai engage le gardien islandais Patrik Gunnarsson

Gunnarsson, 23 ans, évoluait pour le Viking Stavanger depuis 2021 après des passages en Angleterre (Brentford et Southend United) et au Danemark (Viborg et Silkeborg). Le gardien formé à Breidablik dans son pays natal compte également quatre caps avec l'équipe nationale islandaise. Il retrouvera un compatriote à Courtrai avec l'entraîneur Freyr Alexandersson.

Courtrai tient déjà sa sixième recrue estivale après les arrivées de Gilles Dewaele (Standard), Haruya Fuji (Nagoya), Nathan Huygevelde (Union, prêt), Nacho Ferri (Francfort, prêt) et Takuro Kaneko (Sapporo). Le 'KVK' avait assuré son maintien en Jupiler Pro League la saison dernière en battant Lommel lors des barrages.