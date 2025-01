5 buts dans la vue: le résumé de la lourde défaite de l'Union, éliminé de la Croky Cup

Le début de deuxième période ne pouvait pas plus mal débuter pour les Bruxellois, qui ont concédé un penalty après deux minutes. Ross Sykes accrochait Olivier Deman dans le rectangle et Lawrence Visser n'avait d'autre choix que de désigner le point de penalty. Chery s'est chargé de le convertir, pour doubler l'avantage du 'Great Old' (51e, 2-0). Peu de temps après, les espoirs bruxellois étaient relancés avec une superbe volée, déviée, de Noah Sadiki, placée hors de portée de Senne Lammens (56e, 2-1).

C'était sans compter sur une magnifique percée de Vincent Janssen, qui a perforé la défense de l'Union tout seul, finissant du pied droit, sans laisser une chance à Moris, (65e, 3-1). Kerk (85e, 4-1) et Dennis Praet (90+3e, 5-1) ont encore ajouté un quatrième et cinquième but à l'oeuvre anversoise, face à une équipe bruxelloise qui semblait ne plus être totalement concernée, pour fixer la marque finale à 5 buts à 1.

Les Anversois rejoignent les demi-finales et attendent Anderlecht ou le Beerschot qui s'affrontent jeudi soir (20h45) au Kiel. Le Club Bruges, large vainqueur d'OHL 3-0, et Genk, victorieux de Saint-Trond 0-4, se retrouveront déjà lors de la manche aller des demi-finales mercredi prochain.