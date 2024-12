Croky Cup: revivez la solide victoire d'Anderlecht face à Westerlo

Le RSCA a bien démarré la rencontre avec une frappe de Tristan Degreef qui a alerté Koen Van Langendonck (5e), le gardien de Westerlo. Quelques instants plus tard, Westerlo a glacé le Lotto Park en ouvrant le score via Thomas Van den Keybus (8e) qui reprenait un beau service de Emir Ortakaya.

Les Mauves ont poussé et ont pris l'avantage via Kasper Dolberg vingt minutes plus tard (32e). Le Danois a conclu un beau mouvement et a profité d'un mauvais placement de Van Langendonck. En fin de première période, Moussa N'Diaye a alourdi la marque en inscrivant un troisième but d'une frappe déviée, ne laissant aucune chance au gardien campinois (43e).

Avec cette qualification, Anderlecht complète le tableau des qualifiés pour les quarts de finale en rejoignant le Club Bruges, Louvain, l'Union Saint-Gilloise, Saint-Trond, Genk, le Beerschot et l'Antwerp.

FIN C'est terminé ! Solide performance des Anderlechtois ce jeudi soir ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live. 88' Ça ne rentre toujours pas pour Dreyer Le Danois tente une déviation au premier poteau mais se heurte au gardien. C'était compliqué, mais pas mal essayé ! 80' Dreyer va seul Dendoncker ouvre parfaitement vers Dreyer qui décide d'aller seul alors que Vazquez lui offrait une solution de passe. Son envoi dans un angle fermé prend l'extérieur du montant. Anderlecht profite des boulevards laissés dans la défense de Westerlo. 73' YOW Le joueur de Westerlo fait ce qu'il peut sur un centre puissant et sa déviation passe au-dessus du but. Coosemans était battu. 67' La grosse occasion Après une excellente phase anderlechtoise, Veschaeren peut frapper à quelques mètres du but adverse, mais son envoi est trop axial et arrêté par le gardien. On se rapproche de plus en plus du cinquième. Rits a retrouvé le sourire depuis le départ de Reimer.#ANDWES — ManuPointCom (@va20531) December 5, 2024 65' Amuzu ! À peine monté au jeu, Amuzu se procure déjà une belle occasion mais son envoi, depuis une position probablement trop excentrée, passe à côté du poteau. 60' David Hubert fait tourner L'entraineur bruxellois en profite pour faire des changements. Stroeykens et N'Diaye sortent, Amuzu et Augustinsson montent au jeu. 55' DOLBEEEERG Doublé pour Dolberg ! Le buteur respire la confiance et ça se voit. Foket vient déposer un centre sur sa tête et le Danois dévie parfaitement pour creuser l'écart. 46' C'est reparti ! Espérons une deuxième mi-temps aussi animée que la première La saison que nous sort Ndiaye #andwes — San Antonio spurs (@Gregspurs13) December 5, 2024 45' De quoi patienter Olivier Renard est passé par notre plateau avant la rencontre. Il a notamment parlé des prochaines mercato. On regarde ça en attendant le retour des joueurs sur le terrain ? 45' Mi-temps C'est la pause à Anderlecht, qui rentre au vestiaire avec deux buts d'avance. On a été gâté dans cette première mi-temps. 42' ET DE TROIS N'Diaye fait chanceusement le break pour Anderlecht avec une frappe déviée. Les Mauves sont en réussite de soir. 32' GOOOOAL Dolberg donne l'avantage à Anderlecht, bien aidé par Van Langendonck, qui se troue sur cette frappe puissante, certes, mais largement à sa portée. 23' Petite frayeur pour Westerlo Sur un centre de Stroeykens, Van Langendonck a le temps de capter calmement le ballon mais relâche. Seigers ne sait pas quoi en faire et botte en coup de coin, mais Anderlecht n'en profite pas. 10' ZAAANKA Le défenseur anderlechtois égalise dans la foulée. Dolberg remporte son duel dans le rectangle, Zanka récupère le ballon, ne se pose aucune question et envoie une reprise de volée au fond des filets. Quel début de match ! Anderlecht qui égalise très vite, c’était la chose à faire. Ne pas tergiverser, revenir dans le match. #ANDWES #CrokyCup — Yassine Mossati (@YassineMossati) December 5, 2024 7' GOOOOAL Sur phase arrêtée, Ortakaya remise pour Van den Keybus, complètement oublié, qui conclut calmement. Westerlo surprend Anderlecht dans ce début de match. 4' La frappe de Degreef Après un bon travail de Dolberg, le jeune anderlechtois tente sa chance, mais son envoi est dévié par Van Langendonck. Première frappe cadrée de ce match ! 1' C'est parti ! Bon match à toutes et tous 20h26 Le dernier tour d'Anderlecht Les Mauves n'avaient pas tremblé face à la RUTB (D1 ACFF) au tour précédent. 20h06 La composition de Westerlo Voici les hommes alignés par Timmy Simmons ce jeudi soir. De startende XI Kemphanen voor vanavond in Anderlecht! #RSCAWES pic.twitter.com/OnmFBh7uIs — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) December 5, 2024 19h36 La compo des Mauves David Hubert ne fait pratiquement pas tourner son effectif et n'effectue que 2 changements par rapport au match face à Louvain: Dendoncker remplace Leoni tandis que Degreef prend la place d'Amuzu. En mission. #ANDWES #CrokyCup pic.twitter.com/d1FfMI2Qrs — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) December 5, 2024 19h33 Bonsoir à toutes et à tous ! Après le match entre Genk et le Standard, on se retrouve pour un nouveau match de Croky Cup: Anderlecht - Westerlo.

Les compositions

Anderlecht : Coosemans, Foket, Simic, Zanka, Ndiaye, Dendoncker, Rits, Stroeykens, Dreyer, Degreef, Dolberg

Westerlo : Van Langendonck, Ortakaya, Bos, Frigan, Gumuskaya, Seigers, Rommens, Haspolat, Van den Keybus, piedfort, Mebude

L'avant match

Le 14 septembre dernier, Anderlecht et Westerlo se quittaient sur un match nul (2-2) en championnat. Mais depuis, pas mal d'eau a coulé sous les ponts.

Du côté des Mauves, Brian Riemer a été remplacé par David Hubert sur le banc et Anderlecht s'est transformé en machine à buts lors de ses derniers matchs (18 buts en 5 matchs), enfin, jusqu'à ce week-end où les Bruxellois et OHL se sont quittés sur un score nul et vierge.

L'un des enjeux de ce match du côté du RSCA sera donc de retrouver le chemin des filets, comme ils l'avaient toujours fait depuis le match nul face à Charleroi, le 21 septembre dernier.

Toujours au niveau du staff, Anderlecht a également annoncé l'arrivée de Jonathan Alves comme entraineur adjoint ce mercredi. L'homme de 42 ans entraînait l'équipe nationale U19 depuis l'été dernier et a aussi travaillé comme adjoint de Vincent Euvrard au RWDM et à Zulte Waregem.

De leur côté, les hommes de Timmy Simons ont alterné le bon et le moins bon. Après trois victoires consécutives pour lancer sa saison, Westerlo a connu une phase compliquée avec une seule victoire en deux mois et demi. Et c'est justement la victoire face au RWDM en Croky Cup qui semble les avoir relancés. Depuis, le bilan est bien meilleur avec 7 points sur 12 après une défaite à Charleroi, un nul face à La Gantoise et des victoires contre Dender et Courtrai.

Au tour précédent, Anderlecht n'avait pas dû forcer son talent pour se défaire de la RUTB, pensionnaire de D1 ACFF, soit deux niveaux plus bas.