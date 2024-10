"C'est un coup, ça ?": Marc Delire se met des gifles sur le plateau... pour prouver que Janssen devait être exclu contre le Standard

Le Standard n'a pas su résister contre l'Antwerp. Les Rouches se sont inclinés 3-0 et n'ont jamais vraiment été à la hauteur. Mais un fait de jeu divise tout de même nos consultants: Vincent Janssen aurait-il dû être exclu ?

Pour Kevin Sauvage et Silvio Proto, il n'y avait pas de quoi exclure le joueur anversois sur ce coup de coude. "C'est maladroit, mais le coup n'est pas violent", estime de son côté l'ancien gardien des Mauves. "Ce n'est pas un coup volontaire, c'est dans l'action comme ça". Un argument balayé par Marc Delire. "De temps en temps, quand tu joues, tu as un spasme ?", a-t-il répondu ironiquement. "OK, ce n'est pas un gros coup, mais il y a quand même le geste, il est volontaire".

Kevin Sauvage n'aurait pas donné rouge, mais trouve quand même cela étrange que la faute ait finalement été accordée... à l'Antwerp.