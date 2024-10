"Comme si on jouait le leader": Matthieu Epolo avertit ses coéquipiers avant les débuts du Standard en Croky Cup

Le Standard entre en scène, ce mercredi soir, en Croky Cup. Les Rouches vont recevoir le Lyra-Lierse, pensionnaire de D2 amateur, dans un match qui, en apparence, est plus que jouable pour les Rouches. Si Ivan Leko pourrait profiter de ce duel pour faire tourner son effectif, le gardien Matthieu Epolo, lui, devrait bien rester titulaire dans les cages.

Il y a quelques semaines, ce dernier était revenu pour nous sur les enjeux de la Croky Cup. Le portier de 19 ans en profitait déjà pour rappeler que la Coupe de Belgique ne devait pas être prise à la légère par les joueurs du Standard, que du contraire. "Pour moi, il faut tout faire pour essayer de la gagner. On va tout faire pour la gagner, on va tout donner chaque match pour empocher le ticket qualificatif", nous a-t-il précisé, interrogé par Renaud Terreur. Rappelons qu'un titre en Croky Cup offre un ticket européen et se dessine donc comme la meilleure cartouche liégeoise dans ce registre.