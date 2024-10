Daniel Maldini convoqué une première fois avec l'Italie pour affronter la Belgique

Daniel Maldini, fils de l'ancienne gloire de l'AC Milan et de l'équipe d'Italie Paolo Maldini, a reçu sa première convocation en équipe nationale en vue des deux prochains matchs de Ligue des Nations contre la Belgique et Israël.

Âgé de 22 ans, Daniel Maldini s'est fait remarquer sous les couleurs de Monza où il a été prêté puis vendu l'été dernier par l'AC Milan, dont son père et son grand-père ont été capitaines.

L'attaquant de Monza, dernier du championnat d'Italie après six journées, deviendrait le troisième Maldini à porter les couleurs de la Nazionale si le sélectionneur Luciano Spalletti le faisait jouer, après son père Paolo (56 ans) et son grand-père Cesare Maldini, décédé en 2016.

Luciano Spalletti a également appelé trois nouveaux joueurs: le gardien de but de la Juventus Michele Di Gregorio, le milieu de terrain de l'AS Rome Niccolo Pisilli et le défenseur de l'AC Milan Matteo Gabbia, qui a inscrit le but de la victoire lors du derby contre l'Inter (2-1) le 24 septembre.

Pisilli a été convoqué en raison de l'indisponibilité de Nicolo Barella, le milieu de terrain vedette de l'Inter, victime d'une élongation à une cuisse.

L'Italie recevra les Diables Rouges jeudi à Rome, puis Israël à Udine le 14 octobre.

Le groupe italien:

Gardiens: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Fra), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur/Ang)