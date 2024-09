Davy Klaassen fait son retour à l'Ajax

Klaassen, qui s'entraînait déjà avec l'Ajax la semaine dernière, a fait ses débuts en Eredivisie en 2011 pour le club lors d'un match à l'extérieur contre NEC Nimègue, où il s'est immédiatement distingué en marquant un but seulement quarante secondes après son entrée en jeu.

Entre 2017 et 2020, Klaassen a joué pour Everton et le Werder Brême avant de revenir à l'Ajax. En 2023, il a rejoint l'Inter Milan avec un contrat d'un an, qui n'a pas été prolongé.