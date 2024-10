Défaites de Benteke, Vanzeir et Cuypers, second hat-trick de la semaine de Messi

Lionel Messi a quant à lui réussi un nouveau coup de maître. La superstar argentine a inscrit un triplé contre la Bolivie (victoire 6-0) avec l'équipe nationale dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, mardi, et a récidivé samedi à l'Inter Miami. Face au New England Revolution.

Hugo Cuypers et le Chicago Fire se sont également inclinés 0-3 à domicile face au Nashville SC. Dante Vanzeir a retrouvé une place de titulaire chez les New York Red Bulls, mais il s'est lui aussi incliné avec son club contre le Columbus Crew : 2-3.

Le club leader du championnat a bien été mené 0-2 par Luca Langoni (2e) et Dylan Borrero (34e), mais Luis Suarez (40e et 43e) a égalisé avant la mi-temps. Après celle-ci, Benjamin Cremaschi (58e) a donné l'avantage à Miami et Messi (78e, 81e et 89e) a marqué trois buts en 11 minutes.

Miami termine la phase régulière du championnat en tête de la Conférence Est avec 74 points. Le club floridien devance Columbus Crew (66) et le FC Cincinnati (59). New York RB termine 7e et est donc assuré de participer aux playoffs, réservés aux neuf premiers. Pour DC United (10e) et Chicago (15e), la compétition est terminée.