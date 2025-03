"On a besoin du peuple belge derrière la sélection": Rudi Garcia explique ce qu'il voudrait transmettre aux joueurs

Il a tenu a développer ce qu'il souhaitait transmettre aux joueurs. "La fibre patriotique, être fier de porter le maillot de la Belgique. L’union fera la force, donc on a besoin du peuple belge derrière la sélection . On a besoin de démontrer qu’on va se battre chaque seconde, et qu’on va tout faire pour jouer un football de qualité, mais surtout un football qui gagne, ce qu’on a besoin c’est d’éliminer l’Ukraine et de rester en poule A de la Nations League".

"Mon devoir c'est aussi de préparer l'avenir des Diables Rouges"

Rudi Garcia parle de ses choix, et aussi des très jeunes "rookies" dans la sélection. " C’est un mix de joueurs expérimentés, avec pas mal de joueurs du championnat belge, c’est une reconnaissance de ce que peuvent faire les clubs en Jupiler Pro League ou en Coupe d’Europe. Je pense à Bruges en Ligue des Champions. Il y ausso beaucoup de jeunes, très jeunes joueurs comme Jorthy Mokhio (17 ans) ou Malick Fofana(19 ans). Mon devoir s’est aussi de préparer l’avenir des Diables Rouges".

"On a assez de qualités techniques"

Le nouveau sélectionneur des Diables parle du style de jeu qu'il aimerait mettre en place. "On a assez de talents techniques avec De Bruyne, Vanaken, De Ketelaere, Trossard, on a assez de qualités techniques pour être une équipe de possession et de jouer en attaques placées, parce qu’on risque de rencontrer au fur et à mesure de nos confrontations des équipes qui vont plus nous attendre que de venir nous chercher. On est aussi capables de faire mal en transition, on va travailler sur les deux aspects, attaques rapides et placées".