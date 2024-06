"Bonjour maman", "Vincent, on t'attend": Pablo Andres s'incruste en plein duplex et provoque un fou rire dans le Vestiaire

L'émission Dans le Vestiaire a été marquée, une fois de plus, par un moment insolite. En cause, la présence de l'humoriste Pablo Andres dans un duplex d'Emiliano Bonfigli, surpris par une apparition inattendue.

Pablo Andres dans le dos d'Emiliano Bonfigli, c'était inévitablement une séquence culte. L'humoriste belge a perturbé le duplex d'Emiliano Bonfigli, en pleine diffusion de l'émission Dans le Vestiaire ce lundi soir. Ce dernier a été surpris en voyant débarqué son compatriote, venu s'incruster à la surprise générale.

À lire aussi Le groupe est complet: Thomas Meunier a rejoint les Diables Rouges en Allemagne

"VIVA ITALIA, on a vu le but Vincent, Emiliano, il a sauté !", a d'abord lancé Pablo Andres, en s'adressant au plateau et notamment à Vincenzo Ciuro, l'animateur du soir. Relancé par Emiliano Bonfigli sur la composition des Diables Rouges, l'humoriste a poursuivi son show. "On s'en fout, on sait que t'as sauté et que t'étais heureux fieu !", glisse-t-il même à notre journaliste.