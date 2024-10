Cette fois-ci c'est la bonne? Les Diables Rouges espèrent se rattraper face à la France

Cette rencontre de Ligue des nations à laquelle ne prendront pas part Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, soucieux de se préserver physiquement au début d'une saison surchargée, sera un nouveau laboratoire permettant de juger plusieurs nouveaux venus appelés à prendre la succession des Hazard, Courtois, Witsel, Vertonghen, et autres Carrasco...

Jeudi dernier à Rome face à l'Italie, les Diables Rouges n'ont pas rassuré leurs fans. Rapidement menés 2 à 0, ils n'ont dû leur salut qu'à l'exclusion du défenseur de la Nazionale Lorenzo Pellegrini, à la 38e minute. S'ils sont revenus au score grâce à des buts de Maxim De Cuyper et Leandro Trossard, les Belges n'ont toutefois pas profité de leur supériorité numérique pour s'imposer.

L'argument de la jeunesse

"Cauchemar", "naufrage tactique", "désastre"... La presse du plat pays n'a pas été tendre avec un entraîneur plus que jamais en sursis après deux années à la tête de la sélection.

L'ancien coach de Schalke 04, du Spartak Moscou et du RB Leipzig avance toutefois la circonstance atténuante de devoir rebâtir une équipe qui reste sur deux tournois ratés avec une élimination dès le premier tour au Mondial 2022 et une sortie par la petite porte face à la France en 8es de finale du denier Euro.

En l'absence des trentenaires De Bruyne (33 ans, 107 sélections) et Lukaku (31 ans, 119 capes), seuls trois joueurs de l'effectif choisis pour affronter les Bleus ont porté le maillot national plus de 30 fois : Youri Tielemans (73), Timothy Castagne (50) et l'aîné des joueurs de champ, Léandro Trossard, qui affiche 37 apparitions du haut de ses 29 ans.