"Ce sera à nous de mettre le feu au stade": Domenico Tedesco confiant avant le choc face à la France

La Belgique retrouve déjà les Bleus, un petit mois après la défaite 2-0 à Lyon au match aller. "Nous avions bien commencé le match, mais nous aurions dû marquer", a expliqué Tedesco dimanche en conférence de presse à Tubize. "Nous devrons être plus courageux dans les situations où nous aurons l'avantage. Nous n'aurons pas beaucoup d'opportunités contre une telle équipe. Il faudra essayer de marquer ce premier but, car le match sera plus facile à 1-0".

Dans un stade Roi Baudouin à guichets fermés, les Diables pourront compter sur leurs supporters pour aller chercher une première victoire en match officiel contre la France depuis 1981. "Nous aurons besoin de nos supporters et c'est une bonne chose que le stade soit plein. Ce sera à nous de mettre le feu au stade. Le fait de ne pas avoir battu la France depuis longtemps peut être une source de motivation, mais nous devrons être dans un grand jour".