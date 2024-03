De Winter, Deman, Vermeeren et Vranckx titulaires contre l'Irlande, Tielemans capitaine

Matz Sels profite des absences de Thibaut Courtois et Koens Casteels et défendra le but de l'équipe nationale pour la septième fois. Devant lui, l'axe défensif sera formé par Koni De Winter, pour sa première apparition sous le maillot de l'équipe nationale, et Wout Faes. Timothy Castagne évoluera à droite et Oliver Deman à gauche. Le trio de l'entrejeu sera formé par Youri Tielemans, qui portera le brassard de capitaine, Arthur Vermeeren et Aster Vranckx. Devant, Loïs Openda aura à ses côtés Johan Bakayoko et Leandro Trossard.

Tedesco doit se passer, pour ce match, de Koen Casteels et Romelu Lukaku, qui pourraient être disponibles contre l'Angleterre, mardi prochain. Charles De Ketelaere (adducteurs) a lui dû déclarer forfait pour ce double rendez-vous. Kevin De Bruyne et Yannick Carrasco étaient notamment indisponibles pour ce rassemblement.