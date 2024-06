Découverte de l'hôtel, entraînement, installation: voici le programme des Diables Rouges pour leur arrivée à l'Euro 2024

Pour rappel, l'hôtel choisi n'est pas le plus luxueux qui soit, mais Domenico Tedesco privilégiait le cadre et le calme dans son choix de camp de base. 77 chambres ont été réservées par l'Union belge pour l'Euro 2024. Le noyau aura aussi accès à une petite salle de sport, à un parcours de golf et à un espace comprenant un sauna et un bain turc.

Premier entraînement

Le deuxième grand moment de la journée, ce sera l'arrivée au complexe d'entraînement, situé à quelques kilomètres seulement du lieu de séjour. Les Diables Rouges iront donc découvrir le terrain de Freiberg sur le coup de 18h, avec une première séance préparatoire. Notez que les autres entraînements, pendant tout le tournoi, sont jusqu'ici programmés à 10h30.

Freiberg a mis à disposition toutes les installations. Le staff belge va y installer le matériel nécessaire et le premier entraînement devrait se dérouler sans problème, sur un terrain récemment refait, notamment avec l'aide d'un expert belge en la matière. Une fois tout cela effectué, retour à l'hôtel pour une soirée de repos.