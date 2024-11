Des vidéos de Neymar en boucle, une carrière lancée grâce... à Olive et Tom: les confidences géniales de Samuel Mbangula

Samuel Mbangula est l'une des plus grandes attractions de cette trêve internationale. Le jeune ailier de 20 ans fait ses débuts dans notre équipe nationale et s'est confié ouvertement à Emiliano Bonfigli.

Tout va très vite pour Samuel Mbangula. En un an, le jeune ailier belge de 20 ans est passé de la Serie C à une sélection chez les Diables Rouges. Considéré comme un grand talent en devenir, Mbangula devait en théorie évoluer chez les espoirs cette semaine, mais Domenico Tedesco l'a rappelé après les forfaits de Malick Fofana et Jérémy Doku. L'occasion pour Emiliano Bonfigli de rencontrer ce petit prodige de notre football.

"Ronaldo est impressionnant"

Samuel Mbangula est d'abord revenu sur ses débuts à la Juventus. Le joueur belge y est arrivé à 16 ans dans le club italien. A son arrivée, le club comptait encore dans ses rangs un certain Cristiano Ronaldo, qu'il a donc rencontré. Un moment qu'il n'oubliera jamais, le jeune Diable Rouge étant un grand fan du Portugais.