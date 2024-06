Euro 2024: les Diables Rouges ont vraiment intérêt à terminer en tête du groupe E, voici pourquoi

"Il faut choisir la facilité"

Alors que faire ? Selon tous nos experts présents sur le plateau, il ne faut pas trop réfléchir et commencer par gagner contre l'Ukraine. Dans une partie de tableau relevée, la Belgique pourrait affronter l'Espagne, l'Allemagne, la France ou encore le Portugal. Dans l'autre, il y aurait l'Angleterre et l'Italie, mais aussi l'Autriche ou la Suisse.

"Il faut choisir la facilité. Il faut gagner et essayer d'avoir la partie de tableau la plus intéressante !", nous confie Jonathan Lardot, qui espère un scénario favorable, en conseillant à la Belgique de réfléchir autrement que ces dernières années. "Il faut se rappeler 2018. Si on avait été plus stratège en calculant différemment, on aurait fini deuxième et on aurait eu une voie plus facile. Ici, indirectement, il faut aussi jouer avec les avantages qu'on peut tirer", estime l'arbitre.

Pour Kevin Mirallas, opter pour la partie de tableau compliquée n'est pas forcément une mauvaise chose. Surtout au vu du passif des Diables Rouges. "On va se voir favoris et ça ne nous réussit pas", estime l'ancien Diable Rouge, qui craint un possible piège. "Quand tu joues contre une Autriche tu te dis qu'on a une meilleure équipe, normalement ça va aller, comme on l'a vu contre la Slovaquie. Tu tombes de l'autre côté, OK, c'est plus dur, mais tu sais que tu affrontes les meilleurs et là, tu es motivé à 200%", justifie-t-il.