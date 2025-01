"Excellent", "Au moins, il a de l'expérience": les supporters des Diables Rouges réagissent à l'arrivée de Rudi Garcia

Thierry Henry et Julen Lopetegui étaient également cités, mais c'est finalement Rudi Garcia qui a été choisi pour prendre la tête de notre équipe nationale. Le Français de 60 ans va donc découvrir pour la première fois un rôle de sélectionneur, lui qui n'avait occupé que des postes d'entraineur dans des clubs (Lille, Marseille, Lyon, Roma, Naples, ...).

Sur les réseaux sociaux, les supporters des Diables Rouges réagissent évidemment en masse suite à cette annonce. "Excellent, déjà des détracteurs on dirait, mais il va être bon", "Perplexe", "Je trouve que c’est un très bon choix. Chacun son point de vue mais il a toujours tiré son épingle du jeu où il est passé. On n'a pas le budget pour un Ancelotti alors oui, bon choix", "4-3-3 offensif.. avec les ailiers et milieux qu'on a, c'est ce qu il fallait", " peut-on par exemple lire sous nos publications.