Il a développé Eden Hazard et refusé le Real Madrid: qui est vraiment Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges?

"Je suis motivé pour entraîner. En France, pourquoi pas, car cela reste mon pays. Mais maintenant que j’ai fait Lille, Marseille, Lyon, ce n’est pas évident de rester en France", a-t-il déclaré lors d’une interview accordée au média Carré, fin décembre. "Dans tous les grands clubs et les projets français, je ne ferme la porte à personne. Mais avant de retourner en France, j’ai une préférence pour soit découvrir la Premier League, soit aller en Espagne, le pays de mes ancêtres. La Liga correspond sans doute plus à mon jeu."

Rudi Garcia s'est également confié sur ses "rêves" dans ce métier d'entraîneur. "Être sélectionneur de l’Equipe de France ? Après Didier Deschamps, je pense que la place est réservée à Zinédine Zidane. (…) L’Equipe de France, ça paraît très compliqué. C’est un rêve évidemment. Mais elle est entre de très bonnes mains. Si c’est Zizou, quand Didier aura décidé d’arrêter, ça sera très bien."

Quand c’est le Real Madrid, c’est un peu particulier

Rudi Garcia raconte également avoir dit "non" au Real Madrid. "C’était à un moment où je ne pouvais pas quitter l’AS Roma. Après la première saison à Rome, des clubs très importants sont venus vers moi. Mais, je n’ai pas de regrets. Il faut mettre les choses dans le contexte. On avait fait une saison incroyable à l’AS Rome. Je venais de prolonger, et donc j’ai décidé de rester fidèle à un club qui m’a permis de faire mes premiers pas à l’étranger, de faire une saison magnifique. Je voulais rester avec ce groupe et jouer la Ligue des champions. Quand c’est le Real Madrid qui s’intéresse, c’est un peu particulier."

Ancien coach de l'AS Rome (2013-2016), l'Olympique de Marseille (2016-2019) ou Lyon (2019-2021) notamment, Rudi Garcia avait aussi entraîné Lille (2008-2013) réussissant le doublé Coupe-Championnat en 2010-2011 où il avait sous ses ordres Eden Hazard.

Avec l'OM, le technicien français a été finaliste de l'Europa League en 2018, battu par l'Atlético de Madrid (3-0)