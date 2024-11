Fin de carrière: un ancien Diable Rouge confirme qu'il prendra sa retraite à l'issue de la saison

"Parfois, j'ai hâte d'arrêter, mais d'un autre côté, j'ai encore énormément d'ambition avec l'Antwerp. Je vais tout donner pendant encore six mois", a confié Toby Alderweireld au micro de la chaîne privée et au quotidien flamands. Arrivé en 2022 au Bosuil, le natif de Wilrijk aura porté son club en tant que leader jusqu'au triplé : championnat, Coupe de Belgique et Supercoupe de Belgique l'année suivante.

Avant cela, il faut retourner à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour retrouver les débuts professionnels d'Alderweireld, aujourd'hui 35 ans, avec quatre années à l'Ajax et trois titres de champion avant un départ à l'Atlético de Madrid. En 2014, il est prêté à Southampton et fait ses débuts en Premier League avant d'être transféré l'année suivante à Tottenham, devant l'un des titulaires indéboulonnables des Spurs avec Jan Vertonghen.

Après six saisons, Alderweireld avait fait ses valises pour tenter l'aventure qatarienne du côté d'Al-Duhail. Un exil au Moyen-Orient qui a duré un an avant son retour en Belgique et son premier passage en Jupiler Pro League du côté de l'Antwerp. Dans un extrait de l'émission "Het huis" révélé lundi mais diffusé par la VRT mardi soir, l'ancien Diable Rouge s'était déjà confié sur les raisons médicales (crises de paniques, ndlr) qui l'ont forcé à arrêter l'équipe nationale.

Arrivé en sélection en 2009, il a disputé 127 rencontres. Le défenseur est le troisième joueur le plus capé des Diables derrière Jan Vertonghen (157) et Axel Witsel (132). Il a participé aux Mondiaux 2014, 2018 et 2022 ainsi qu'aux championnats d'Europe 2016 et 2021.