"Il est assez intelligent pour comprendre qu'il y a des gens stupides partout": Tedesco apporte son soutien à Romelu Lukaku

Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges, s'est confié au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli. Pour RTL sports, il est revenu sur ses impressions après l'affaire de racisme qui a touché Romelu Lukaku lors du choc Juventus-Inter Milan en demi-finale aller de Coupe d'Italie, début avril.

Pour rappel, l'attaquant belge avait marqué sur penalty puis a célébré comme il le fait souvent : en se mettant au garde à vous et en faisant un "chut" avec son index, face aux supporters adverses qui faisaient des bruits de singe. Sauf que l'arbitre a décidé de punir Romelu Lukaku d'un carton rouge, chose que Tedesco ne comprend pas :"J'ai vu le match, honnêtement je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé pour justifier ce carton rouge. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le racisme n'a sa place nulle part, et encore moins dans le football."

Il souhaite néanmoins que le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges garde la tête haute et ne s'attarde pas trop sur ces quelques supporters racistes :"Je suis vraiment navré pour Romelu, pour l'impact de cette situation et la honte qu'elle dégage. Cependant, il est assez intelligent pour comprendre qu'il y a des gens stupides partout, mais qu'ils ne représentent qu'une partie infime [des supporters]." Visiblement proche de ses joueurs, le sélectionneur national a vite pris des nouvelles de son attaquant après coup :"On a parlé après ces événements et il va bien."