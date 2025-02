"Il manque la culture de la victoire", "J'avais raison": Thibaut Courtois se lâche encore sur les Diables Rouges

"La culture de la gagne me manquait"

Selon lui, Domenico Tedesco n'a pas amené grand-chose à l'équipe belge. Mais de manière générale, il manque quelque chose d'important dans cette équipe nationale. "Ce que j’ai le plus appris de Simeone (qu'il a connu à l'Atlético, ndlr), c’est la culture de la victoire et c’est quelque chose qui me manquait en équipe nationale… Cette culture doit venir de l’entraîneur, des joueurs et de la fédération. J’ai eu le sentiment que nous aurions dû faire mieux parce que nous manquions de cette soif de gagner. Et ça me ronge de l’intérieur. Il est plus important d’avoir une équipe que onze individus", a-t-il détaillé à ce sujet.

Notons que les propos tenus ont été enregistrés avant la nomination de Rudi Garcia. Ce dernier a clairement ouvert la porte à un retour de Thibaut Courtois, qui a lui-même admis être prêt à retrouver sa place dans l'équipe. La réponse arrivera vite, puisque les Diables Rouges affronteront l'Ukraine les 20 et 23 mars en barrage de la Ligue des Nations.