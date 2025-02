"C'est imminent": voici quand Thibaut Courtois pourrait faire son grand retour chez les Diables Rouges

Thibaut Courtois va bien faire son retour en équipe nationale dans les prochaines semaines. Le Diable Rouge, qui n'a plus joué depuis juin 2023 avec les Diables Rouges, prépare actuellement son retour en force dans l'effectif. En bisbrouille avec Domenico Tedesco, le portier du Real Madrid pourrait donner un second souffle à sa carrière internationale sous les ordres de Rudi Garcia.

L'aveu a été fait hier soir au micro de VTM par Thierry Courtois, le papa de Thibaut. Selon lui, l'Union belge est bien déterminée à récupérer le meilleur gardien du monde le plus rapidement possible, sous la houlette de son nouveau sélectionneur, qui avait déjà ouvert la porte. "Thibaut et la Fédération sont en pourparlers. Un retour est imminent, que ce soit contre l’Ukraine en mars ou non. Au vu du calendrier chargé, cela pourrait également être retardé jusqu’aux matches de qualification pour le Mondial", a admis Thierry Courtois.