"J'ai engagé ma femme comme community manager": l'anecdote géniale de Thomas Meunier sur sa sélection à l'Euro 2024

Thomas Meunier est honoré de jouer l'Euro 2024. Le Diable Rouge ne s'en est pas caché en conférence de presse, mais plus tôt déjà, le jour de l'annonce de la sélection, il avait fait un carton en réagissant avec une étrange photo.

Thomas Meunier avait exprimé toute sa joie de disputer l'Euro 2024 avec les Diables Rouges, le 28 mai dernier, jour de l'annonce de la sélection pour Domenico Tedesco. Sur X, le défenseur avait dévoilé une photo de lui avec deux coussins, l'un aux couleurs du drapeau belge, l'autre aux couleurs de l'Union européenne, avec une légende explicite. "Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai aussi bien dormi, je ne pourrais pas être plus fier", avait-il écrit.

Une photo directement devenue virale sur les réseaux sociaux. En conférence de presse, Meunier raconte que l'idée lui venait d'une nouvelle "collaboratrice". "J'ai engagé un nouveau community manager, c'est ma femme", a plaisanté le Diable Rouge. "C'est elle le cerveau maintenant ! Elle a eu cette idée quand on était à Roland-Garros. Je lui ai dit "on fait un truc pour la sélection, si jamais je suis dedans, il faut marquer le coup" et elle a sorti ça en 3 secondes", a-t-il ensuite confirmé.