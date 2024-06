"Je suis comme un gosse": Thomas Meunier ne cache pas sa joie avant de jouer de l'Euro 2024

Thomas Meunier a réussi son pari. Le Diable Rouge a bien été confirmé dans la liste définitive des Diables Rouges pour l'Euro 2024, il fera partie du voyage. Un véritable bonheur pour l'arrière droit, qui n'a pas loupé un seul tournoi depuis l'Euro 2016.

Présent ce matin en conférence de presse, le défenseur de 32 ans a fait part de sa joie de pouvoir continuer à représenter son pays sur la plus grande scène du continent. "Dans ma tête, j'ai toujours 12 ans, je vis le football comme si j'avais commencé à jouer hier. Être ici, c'est un immense honneur et une belle récompense après plusieurs mois à Trabzonspor où le but était de se relancer et de pouvoir être à l'Euro. Je suis comme un gosse ici, je peux difficilement être plus heureux et j'espère pouvoir vivre l'instant le plus intensément et longtemps possible", se réjouit le défenseur.