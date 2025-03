La mère de l'enfant illégitime de Thibaut Courtois pourrait se retrouver SDF: "Ne pourrait-il pas consacrer plus d'argent à son fils?"

Si cette histoire ressort aujourd'hui, c'est parce qu'Elsa Izac a donné une interview à nos confrères anglais du Sun. La femme, âgée de 50 ans, explique qu'elle a peur de se retrouver sans-abri avec son enfant de sept ans.

"Notre maison tombe en ruine. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à vivre comme ça", explique-t-elle en montrant de grosses traces d'humidité sur les plafonds.

L'ancienne créatrice de mode pour Versace ne mène plus la même vie qu'avant et se retrouve avec une dette de plus de 75.000 euros. "J'ai peur que la banque saisisse notre maison et je m'inquiète dès que quelqu'un frappe à la porte. Je ne veux pas que nous nous retrouvions soudainement sans abri."