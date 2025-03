Le match a lieu dans un stade... de D3 espagnole: pourquoi Ukraine-Belgique va-t-il se jouer à Murcie ?

Les Diables Rouges affronteront demain soir l'Ukraine, à Murcie, dans le cadre des barrages de la Ligue des Nations. Un match qui se jouer dans un plus petit stade, exploité par un club de division 3 espagnole. Plusieurs raisons justifient ce choix.

L'Espagne, une terre d'accueil

En effet, le plan A était bien de jouer en Espagne, mais à Malaga. Problème: selon le Nieuwsblad, aucun accord n'a pu être trouvé pour jouer dans leur stade. Serhiy Rebrov, l'actuel sélectionneur, vit en Espagne et souhaitait pouvoir accueillir ses joueurs dans ce pays pour le stage de préparation et cette rencontre importante.

La fédération y était aussi favorable, consciente qu'une grosse communauté ukrainienne était présente dans le pays, ce qui pouvait faire naître un certain engouement. Mais Murcie, de par son emplacement, peine tout de même à attirer les foules. Arriver sur place est plus délicat et les tickets ne sont pas encore tous vendus. 700 Belges devraient aussi être présents.

L'Ukraine n'a pas eu l'occasion de prioriser son premier choix. Mais au moins, la rencontre peut se disputer !