Non pas une, mais deux discussions: découvrez les coulisses de la réunion entre Thibaut Courtois et les Diables Rouges

"C'était la première fois qu'il avait l'occasion de rencontrer le groupe. Il y a eu une discussion hier soir avec les leaders du groupe et le coach et ce matin, avant l'entraînement, avec le groupe entier", nous a-t-il confié. Visiblement, tout s'est déroulé sans encombre. "Je suis content de constater que tous les joueurs ont géré ce problème avec un grand professionnalisme. Comme des adultes. On peut clôturer cette affaire et s'orienter vers le futur et les matchs à venir", a-t-il sobrement confirmé.

Il a enfin salué l'intelligence de Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur, qui a mené les échanges et fait en sorte d'aplanir la situation immédiatement. "Il a montré son expérience internationale. Il sait très bien que, dans un contexte, il faut rassembler tous ceux qui sont concernés le plus vite possible, dans un cadre où tout le monde peut s'exprimer et c'est ce qu'il a fait. Cela montre son leadership", a souligné Vincent Mannaert.

Place désormais à la préparation des deux duels contre l'Ukraine, en barrages de la Ligue des Nations.