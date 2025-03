Les joueurs à suivre, les attentes pour la première de Garcia: le match Ukraine-Belgique en 3 questions

Ici, il va certainement jouer sur certains fondamentaux, sur un schéma qu'il connaît bien, en mettant des joueurs routiniers, des certitudes. Mais on attend un match où la Belgique arrive à convaincre et où la Belgique repart avec la victoire.

Emiliano Bonfigli: On affronte l'Ukraine, 25e au ranking FIFA, un adversaire qui a des qualités, mais moins que la Belgique. On attend donc une victoire mais aussi une certaine idée de jeu. On est impatient de voir le schéma tactique, on imagine que ce sera un 4-3-3. Surtout, on veut voir la façon de jouer, l'animation de jeu, les dynamiques, même si après quelques jours de travail il sera difficile de voir la "patte Garcia".

Et puis, il faudra aussi des principes de jeu déjà clairs. Des joueurs qui évoluent à leur place de prédilection, pas d'invention. Et on attend aussi de l'audace.

L'Ukraine nous avait ennuyés à l'Euro 2024 (match nul 0-0), comment gérer ce match piège ?

EB: Il faudra mettre du rythme. A l'Euro, on s'était laissé endormir et puis on s'est dit qu'on ne devait pas prendre de risque. Ici, on a le match retour à Genk, donc il faudra mettre du rythme et essayer de forcer la décision, déjà, lors de ce premier match. L'Ukraine va peut-être essayer de nous emmener dans un faux rythme, c'est ça le piège qu'il faudra éviter.

Quels seront les joueurs clés pour cette rencontre ?

EB: Thibaut Courtois sera évidemment extrêmement observé, il aura de la pression mais il sait la gérer. Romelu Lukaku devra être le leader. Kevin De Bruyne sera un joueur clé et on attend qu'il se reprenne. Ce n'est pas sa meilleure saison, peut-être qu'il peut dans l'atmosphère des Diables retrouver un peu de sérénité. Ca n'a pas toujours été le cas avec la sélection ces derniers temps. Et puis, je pense que Dodi Lukébakio est très en forme et j'attends qu'il joue un rôle.