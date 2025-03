Le début d'une nouvelle aventure: voici le onze probable des Diables Rouges contre l'Ukraine

Ce soir, dès 20h45, l'Ukraine affrontera la Belgique pour la première joute de ce barrage de la Ligue des Nations. A Murcie, ce sera aussi le début d'une aventure pour Rudi Garcia, qui va vivre son tout premier match à la tête des Diables Rouges.

Mais avec quel onze de base ? Difficile, forcément, de s'exprimer à ce stade. Il est cependant possible d'imaginer une équipe possible, sur base des indices laissés par l'entraîneur et de son passif. On fait le point.