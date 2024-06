Les scénarios de la qualification dans le groupe E

La Slovaquie et la Roumanie seront certaines d'être qualifiées en cas de partage. Si les Faucons slovaques perdent ils doivent espérer une victoire de l'Ukraine pour ne pas être éliminés. Les Tricolori roumains seront éliminés en cas de défaite et de partage à Ukraine-Belgique ou de victoire ukrainienne.

En cas de partage identique dans chaque rencontre, ou si la Belgique partage avec moins de buts que dans Slovaquie-Roumanie, le classement final du groupe sera le suivant : Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine.

Si les deux partages terminent sur des scores différents, il existe d'autres scénarios. Si la Belgique et l'Ukraine font match nul 1-1 et la Slovaquie et la Roumanie 0-0, ou si la Belgique marque un but de plus que la Roumanie dans son partage, la Belgique et la Roumanie occuperaient les deux premières places du groupe. La Belgique devancerait la Roumanie grâce au critère du face-à-face. La Slovaquie serait troisième et l'Ukraine quatrième à la différence de buts.