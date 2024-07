Loïs Openda et Yannick Carrasco alignés face à la France, pas de Mangala ni de Tielemans

Loïs Openda et Yannick Carrasco seront dans le onze de départ des Diables Rouges, pour le huitième de finale de l'Euro 2024 contre la France, à 18h00 à l'Arena de Düsseldorf. Domenico Tedesco semble avoir bouleversé totalement ses plans et son système habituel pour un 4-4-2, dans lequel ne figurent ni Orel Mangala ni Youri Tielemans.

Devant la défense, Amadou Onana devrait jouer son habituel rôle de pare-chocs, probablement aux côtés du capitaine Kevin De Bruyne avec une identité plus offensive. Jérémy Doku et Yannick Carrasco peuvent arpenter les flancs, et servir Romelu Lukaku et Loïs Openda aux avant-postes. C'est la première apparition de Loïs Openda en tant que titulaire à l'Euro 2024.

Wout Faes, Youri Tielemans et Orel Mangala ont déjà écopé d'une carte jaune et seraient suspendus pour le quart de finale, en cas de qualification, s'ils étaient jaunis.