"Nous n’avons jamais eu cette culture de la victoire en Belgique": Thibaut Courtois tacle la mentalité des Diables Rouges

"À ce stade du tournoi, il s'agit de saisir ses moments. Nous ne l'avons pas fait non plus lors du Championnat d'Europe 2016, lorsque nous avons perdu contre le Pays de Galles. Nous n'avons jamais vraiment eu cette culture de la victoire en Belgique, comme c'est le cas dans les grands clubs tels que le Real Madrid. Mais cet aspect est nécessaire pour aller loin dans les championnats d'Europe ou les Coupes du monde", a-t-il regretté dans ce qui ressemble tout de même à un petit tacle.

Récompensé aux Globe Soccer Awards à Dubaï pour sa carrière, Thibaut Courtois a été interrogé sur les Diables Rouges. Assis à côté de Cristiano Ronaldo, le portier belge du Real Madrid a d'abord rendu hommage à Roberto Martinez, aujourd'hui sélectionneur du Portugal. "L'entraîneur avec lequel nous avons eu le plus de succès, Roberto Martínez, est maintenant l'entraîneur de l'homme qui est à côté de moi. Avec lui, nous avons connu une très bonne série. Mais malheureusement, ça a mal tourné à la Coupe du monde 2018, en demi-finale contre la France sur une phase arrêtée", a d'abord déclaré Courtois avant de poursuivre.

Avant son départ de l'équipe nationale, Thibaut Courtois s'était déjà montré critique envers la culture de la gagne de certains joueurs de la sélection qui luttaient pour le maintien. Et il a persisté ce vendredi soir. "Pour la même raison, il n'est pas toujours facile de venir en équipe nationale. Parce que vous venez d'un club qui veut toujours gagner, dans un environnement où cette mentalité n'est pas toujours présente. Vous n'avez pas toujours l'impression qu'il est possible d'aller plus loin. En d'autres termes, nous n'avons pas su saisir notre chance. Cela restera à jamais une cicatrice", a ensuite déploré le gardien.

Finalement, Courtois a naturellement été interrogé sur son futur avec les Diables Rouges, mais s'est à nouveau montré évasif. "Je ne veux rien dire à ce sujet pour le moment. J'ai toujours aimé jouer pour la Belgique. C'est un honneur. Mais il s'est passé des choses. Nous verrons à l'avenir ce qu'il en est", a-t-il conclu.