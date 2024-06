Pour Wout Faes, il faudra jouer "à 110%" face à la France en huitième de finale

"Je pense qu'en première mi-temps on a des occasions. Si on les met c'est un match différent, mais on n'y arrive pas donc on devait tenir le zéro derrière. C'est probablement le match dans lequel on se crée le moins d'occasions. On voulait gagner ce match et on n'y arrive pas. Maintenant, comme je le dis, on se qualifie, c'est le plus important."

Face à la France en huitièmes de finale, la Belgique retrouvera une équipe qui aura été son bourreau en demi-finale de la Coupe du monde 2018 (défaite 1-0): "On connaît notre adversaire mais quand on veut gagner un tournoi, il faut passer par les grosses équipes. Il n'y a pas de match facile. Il faudra jouer ce match à 110%".