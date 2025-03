Tout aurait pu basculer: Romelu Lukaku se lâche et avoue avoir failli arrêter chez les Diables Rouges

Lukaku était resté silencieux devant les médias lors de l'Euro 2024 en Allemagne. "Pendant un grand tournoi, j'ai une mentalité spéciale, je me concentre sur moi et le travail avec l'équipe", a expliqué l'attaquant de Naples. "Pour moi personnellement, l'Euro était difficile à digérer, individuellement et collectivement. Les défaites, je ne les digère pas bien et cela me prend du temps."

Lukaku a aussi confié avoir pensé à arrêter son aventure avec les Diables. "Je vais être honnête: après la défaite contre la France, j'ai parlé avec Jan Vertonghen dans le vestiaire et j'ai dit que je ne le sentais pas. Tout s'était passé si vite. J'étais frustré et il s'était passé des choses qui n'allaient pas. J'ai pris un peu de temps pour moi après, pour me remettre les idées en place. Durant cette période, ce n'était pas facile non plus avec Chelsea. J'avais des difficultés avec l'équipe nationale. Ensuite, Vincent Mannaert (directeur sportif de l'Union belge, ndlr) m'a appelé et m'a présenté le nouveau projet. J'ai réalisé que je ne voulais pas arrêter de cette manière. Après, il y a eu deux discussions avec le coach. A présent je suis ici et nous voulons tout faire pour ramener la Belgique au niveau qu'elle mérite. Nous devons montrer à notre peuple que nous voulons gagner, que nous voulons nous battre pour notre pays. C'est le plus important. Par rapport à l'Euro, beaucoup de choses ont changé. Je ne veux pas entrer dans les détails maintenant. Ce sera peut-être pour plus tard".