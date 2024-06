"Un défi de taille" attend la Roumanie samedi face aux Diables Rouges

La Roumanie n'a pas manqué son entrée dans cet Euro en s'imposant 3-0 contre l'Ukraine, tout l'inverse des Diables Rouges, battus 0-1 par la Slovaquie. "Il y avait évidemment de l'euphorie après la victoire et nous en avons profité. Désormais, tout le monde a récupéré sur le plan mental et physique et nous sommes tournés vers le match contre la Belgique. C'est un défi de taille qui nous attend", a déclaré Iordanescu.

Le sélectionneur roumain espère que son équipe continuera sur sa lancée du succès face aux Ukrainiens et restera "optimiste peu importe le résultat". "C'est aussi pour jouer ce genre de match que nous participons à l'Euro. Ce sera une expérience incroyable et qui ne peut être que positive. Il faudra élever notre niveau et être bien organisés et efficaces. La Belgique possède des joueurs de classe dans tous les secteurs. Nous allons monter sur le terrain avec l'intention de gagner et j'espère que nous serons récompensés de nos efforts par une victoire."