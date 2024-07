"Un enfant pourri gâté": un journaliste italien allume Kevin De Bruyne après une étrange altercation

Tout part donc d'une question, lancée à De Bruyne. "Pourquoi la génération dorée belge n’a jamais atteint une finale ?", a demandé le journaliste. Visiblement un peu frustré par cette question, le milieu de terrain de 33 ans a répondu avec une comparaison. "Vous dites que la France, l’Angleterre, l’Espagne et l’Allemagne ne sont pas des générations dorées ?", a lancé le Belge, évoquant des cas où d'autres grandes équipes n'ont pas pu aller au bout en grands tournois.

En partant, De Bruyne a cependant laissé sa colère s'exprimer avec un petit "Stupide" capté par les micros. Sur X, Tancredi Palmeri a alors réglé ses comptes avec le Diable Rouge en le critiquant sans détour. "Ahah, De Bruyne vient de me traiter de stupide. Hey Kevin, un petit mémo pour toi : la génération dorée que tu as mentionnée, à savoir la France, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne, ont TOUTES ATTEINT UNE FINALE !", a-t-il écrit.

Avant de s'en prendre frontalement au joueur belge, le qualifiant de "footballeur typique, qui ne veut que des questions qui lui disent à quel point il est bon. C'est un enfant pourri gâté", a écrit l'Italien, qui a cependant eu droit à quelques critiques pour ce message. Kevin De Bruyne, lui, n'a pas réagi depuis lors.