Un petit nouveau, des absents... et des retours: Domenico Tedesco mélange jeunesse et expérience dans sa nouvelle liste

Dernière liste de l'année 2024 pour les Diables Rouges afin d'affronter l'Italie et Israël : Lukaku et Lavia font leur retour, tandis que le jeune Seys connait son premier appel.

Roméo Lavia, absent depuis plus d’un an et demi en raison de blessures récurrentes, fait son retour dans la sélection. Révélant son potentiel dès ses premiers matchs sous Tedesco en mars 2023, Lavia avait ensuite dû faire face à une succession de blessures qui l’ont privé du dernier Euro en Allemagne. Sa présence est donc un atout majeur pour le milieu de terrain belge.

Joaquin Seys, le seul nouveau visage

La liste comprend également une nouvelle recrue : Joaquin Seys, jeune joueur de talent du Club Bruges, fera ses débuts en équipe nationale. Le sélectionneur a mis en avant la progression et l’impact de Seys, justifiant ainsi cette première sélection.